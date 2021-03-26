Мнение: Просчёт

2020 год стал беспрецедентным для рынков СПГ – в то время, как глобальный спрос на природный газ упал на 3%, спрос на СПГ вырос на 1%. Компания McKinsey прогнозирует, что природный газ станет самым быстрорастущим ископаемым топливом, при этом спрос будет расти на 0,9% в год с 2020 по 2035 гг. Притом СПГ будет расти намного быстрее, и внутренние поставки на ключевых рынках газа не смогут угнаться за ростом спроса. Ожидается, что мировой спрос на СПГ будет расти на 3,4% в год до 2035 года.

Вот это всё и называется «фиаско». Или «стратегический провал». Кому как угодно.

Смысл приведённой информации заключается в том, что Газпром в своей неудержимой стратегии обхода Украины вложил колоссальные ресурсы в трубы. Уже сейчас понятно, что они не окупятся никогда, так как общая стоимость строительства всей новой инфраструктуры Турецкого и Северного потока-2, включая материковые и морские участки, составляет порядка 100 миллиардов долларов в сумме. В эти умопомрачительные деньги входят и прямые убытки, связанные с пересмотром конфигурации Турецкого потока. Стоимость войн, которые ведет Кремль в интересах Газпрома на Украине, в Сирии и Ливии, в указанную сумму не включена, но логика подсказывает, что они тоже должны относиться на окупаемость этих проектов.

В итоге вдруг и как всегда, внезапно, выяснилось, что спрос на газ, хотя и будет расти, но на газ сжиженный. А вот как раз СПГ для Газпрома всегда был проектом «постольку-поскольку». И теперь Россия занимает всего лишь восьмое место в мировом списке продавцов СПГ. Нас обошли такие гиганты газовой индустрии, как Алжир и Индонезия. Не говоря уже о тройке лидеров, которых догнать практически нереально: Австралия, Катар и США.

Конечно, можно лихорадочно броситься в гонку в надежде догнать. И даже перегнать. Но, во-первых, трубопроводные проекты висят неподъемным грузом, в который нужно еще вкладывать и вкладывать — одна Сила Сибири чего стоит. А, во-вторых, игра идет безо всяких правил, и никаким честным бизнесом уже давно не пахнет. Работает только одно правило: «Больше никаких правил». Что означает лишь одно: в случае, если ключевые игроки сочтут, что Россия начинает представлять даже не угрозу, а хотя бы неудобство на рынке СПГ, повторится вся та же история, что и с трубой обеих Потоков. Политическое противодействие, которому противопоставить полуживая Россия так ничего и не в состоянии.

Но тут уже ничего не поделаешь: стратегические решения и стратегические просчеты — это то, что растягивается на десятилетия. И то, что стоит десятки и сотни миллиардов долларов. Западу крупно повезло, что у руля Газпрома стоит невежественный назначенец, а во главе России — никчемный правитель. На пару тандемом они закопали в никуда чудовищные ресурсы, и только сейчас вдруг выясняется — что не туда, куда нужно.

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