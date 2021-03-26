 

Ида Галич рассказала Светлане Бондарчук о разводе с Аланом Басиевым, сыне и новом доме

26.03.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В январе этого года видеоблогер Ида Галич подтвердила расставание с Аланом Басиевым, хотя слухи об их разрыве ходили с декабря. Спустя два месяца ведущая впервые решила рассказать о разводе и других подробностях личной жизни в новом выпуске YouTube-программы “Света вокруг света”. Также Ида провела Светлане Бондарчук экскурсию по дому в Подмосковье, который они приобрели вместе с бывшим супругом.

О новом доме:

Если бы мне лет пять сказали, что я куплю такой дом, я бы сказала: «Хватит мне травить уже»… Ты, Света, у нас как кошечка — первая в этом доме. Когда ты покупаешь сумку, машину, ладно. Но дом… Мне кажется, это не мое до сих пор. На первом этаже — комната родителей, кухня и зал. Я еще могу себе потом что-то доделать,  докупить, а родителям сейчас самое время каждое утро просыпаться в красоте и ни о чем не думать.

О ребенке:

За ребенка я убью. Вот такая любовь, животная.

О браке и разводе:

Так бывает… Бывает так, что любовь до гроба не доживает до весны. Я его очень люблю и уважаю. Я должна очень аккуратно говорить, потому что мой ребенок может это когда-нибудь посмотреть… И его мнение об Аланчике как отце может испортить мое мнение о нем, как о муже.

О заработке:

Бывает, что один месяц хорошо, в другой чуть похуже, так как оформляются документы. И гонорар не приходит.

О планах на будущее:

Я открыла сейчас продакшн, хотя основное — Инстаграм, далее идет Youtube. Сейчас мы открыли компанию, делаем клипы под ключ и все такое. Сейчас я хочу зайти в большой бизнес, развивать себя не только в интернете, а еще как хозяйку какого-то проекта, бренда оффлайн… Хочу в кино. Но могу — нет. Если мне очень сильно повезет и я встречу режиссера, который в меня поверит, и я смогу воплотить роль на экране, может быть.

Напомним, Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. 7 февраля 2020 года у супругов родился сын – мальчика назвали Леон, и, конечно, практически сразу блогеры представили его своим подписчикам в Instagram, где на пару в общей сложности подписано более 7 миллионов человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Людмила Поргина рассказала, как села за руль пьяной

15.01 / “Вести” рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам

14.01 / Мнение: Казус Илларионова

13.07 / Президенты приходят и уходят, а Гарвард остается

06.07 / Мнение: Из переписки историка Соколова

16.07 / Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин: Совершенно нелепая ситуация

22.10 / “Шортики покороче”: Катерина Шпица в соблазнительном наряде поразмышляла о киноискусстве

03.10 / Мнение: США могут перенести свою авиабазу с Турции на Крит

09.03 / В Алжире найден осколок исчезнувшей древней протопланеты

18.10 / Мнение: Переход. Предчувствие ковида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска