Ида Галич рассказала Светлане Бондарчук о разводе с Аланом Басиевым, сыне и новом доме

В январе этого года видеоблогер Ида Галич подтвердила расставание с Аланом Басиевым, хотя слухи об их разрыве ходили с декабря. Спустя два месяца ведущая впервые решила рассказать о разводе и других подробностях личной жизни в новом выпуске YouTube-программы “Света вокруг света”. Также Ида провела Светлане Бондарчук экскурсию по дому в Подмосковье, который они приобрели вместе с бывшим супругом.

О новом доме:

Если бы мне лет пять сказали, что я куплю такой дом, я бы сказала: «Хватит мне травить уже»… Ты, Света, у нас как кошечка — первая в этом доме. Когда ты покупаешь сумку, машину, ладно. Но дом… Мне кажется, это не мое до сих пор. На первом этаже — комната родителей, кухня и зал. Я еще могу себе потом что-то доделать, докупить, а родителям сейчас самое время каждое утро просыпаться в красоте и ни о чем не думать.

О ребенке:

За ребенка я убью. Вот такая любовь, животная.

О браке и разводе:

Так бывает… Бывает так, что любовь до гроба не доживает до весны. Я его очень люблю и уважаю. Я должна очень аккуратно говорить, потому что мой ребенок может это когда-нибудь посмотреть… И его мнение об Аланчике как отце может испортить мое мнение о нем, как о муже.

О заработке:

Бывает, что один месяц хорошо, в другой чуть похуже, так как оформляются документы. И гонорар не приходит.

О планах на будущее:

Я открыла сейчас продакшн, хотя основное — Инстаграм, далее идет Youtube. Сейчас мы открыли компанию, делаем клипы под ключ и все такое. Сейчас я хочу зайти в большой бизнес, развивать себя не только в интернете, а еще как хозяйку какого-то проекта, бренда оффлайн… Хочу в кино. Но могу — нет. Если мне очень сильно повезет и я встречу режиссера, который в меня поверит, и я смогу воплотить роль на экране, может быть.

Напомним, Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. 7 февраля 2020 года у супругов родился сын – мальчика назвали Леон, и, конечно, практически сразу блогеры представили его своим подписчикам в Instagram, где на пару в общей сложности подписано более 7 миллионов человек.