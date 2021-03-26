«Серьезно заболеешь — умрешь»

Навальный рассказал о своем состоянии здоровья.

Политик Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2 в Покрове, рассказал о состоянии своего здоровья. Он опубликовал пост в инстаграме.

«Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — написал политик.

Он сообщил, что у него сильно заболела спина и предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде».

«И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают […] Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь», — сказал Навальный.

Он также добавил, что не хотелось бы расставаться с правой ногой, так как за последнее время он к ней привык.

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Об ухудшении состояния здоровья политика сообщили накануне его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, которые встретились с ним в колонии. Через адвокатов Навальный подал два заявления. В одном политик потребовал позволить пригласить специалиста для проведения медицинского обследования, дать ему возможность проходить рекомендованное медиком лечение, а также провести проверку фактов систематического отказа в медицинской помощи.

Во втором заявлении Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном, объяснив, что в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой.

Жена политика Юлия Навальная обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль реагировать на это обращение не будет, так как адресатом в данном случае является ФСИН.

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