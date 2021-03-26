 

NYP – на пресс-конференции Байден активно пользовался шпаргалками

26.03.2021, 20:16, Новости дня
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Спустя 65 дней у власти Джо Байден провёл свою первую пресс-конференцию, пишет The New York Post. При этом на встрече с репортёрами глава Белого дома то и дело заглядывал в папку. В ней среди прочего содержались фотографии и имена журналистов, которым он собирался предоставить слово, считает издание.


Reuters

На своей первой за 65 дней правления пресс-конференции Джо Байден пользовался шпаргалками. В них среди прочего содержались фотографии и имена репортёров, которым он планировал предоставить слово, пишет The New York Post.

Записи также помогали президенту с информацией о состоянии инфраструктуры в США, которую он сделал одним из ключевых аспектов своей политики. Но несмотря на то что ответы буквально лежали перед ним, Байден всё же допустил ошибку, заявив, что Америка занимает 85-е место в мире по качеству инфраструктуры, отмечает издание. 

Число участников долгожданной встречи ограничивалось 25 репортёрами. При этом Байден отвечал на вопросы только избранных журналистов и СМИ, которые были отмечены цифрами в его карточках, считает The New York Post.

По словам издания, в начале своего 62-минутного выступления президент, казалось, постоянно терял ход мыслей. Глава Белого дома забывал вопросы, спрашивал репортёров, хотят ли они, чтобы он давал подробные ответы, и часто заглядывал в свою папку с записями.

Байден резко завершил пресс-конференцию, заявив репортёрам: «Но, ребята. Я ухожу». При этом американский президент не стал дожидаться уточняющих вопросов, обращает внимание The New York Post.



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