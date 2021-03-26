Euronews – ОКР предлагает заменить на Играх гимн России музыкой Чайковского

Из-за санкций WADA в отношении российских спортсменов сейчас они не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и в их честь не может звучать российский гимн. Поэтому в качестве альтернативы ОКР предложил использовать музыку Чайковского, которая напрямую ассоциируется с Россией — и в то же время является частью всемирного музыкального наследия, передаёт Euronews.

Олимпийский комитет РФ предлагает использовать музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна страны на Олимпиаде. Ранее фрагмент из «Концерта для фортепиано с оркестром №1» был утверждён Международной федерацией конькобежного спорта и звучал при награждении российских спортсменов.

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ, президент ОКР: Эта мелодия, в общем-то, напрямую имеет ассоциации с нашей с вами Родиной. Тем не менее композитор Чайковский, его творчество является частью всемирного музыкального наследия — и поэтому здесь найден некий компромисс для всех сторон.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Между тем эстафета олимпийского огня стартовала в четверг с территории футбольного тренировочного центра «Джей-вилладж» в японской префектуре Фукусима. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа.

Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.