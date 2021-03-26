Мнение: СССР и Куба в Африке. Война в Анголе

О том как Куба и СССР вели войну против ЮАР в Анголе в 70-80х годах, что закончилось созданием независимой Намибии.

Аннотация:

Гражданская война в Анголе началась в 1975 году после обретения независимости от Португалии и продолжалась до подписания 4 апреля 2002 года Меморандума о взаимопонимании между правительством страны, подконтрольным МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы – Партия труда) и движением УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы).

Однако столь отчетливое различение противоборствующих сторон до 90-х годов XX века было немыслимым, поскольку во второй половине 70-х и в 80-х годов конфликт характеризовался широким вовлечением внешних сил.

МПЛА политически, экономически и военно-технически поддерживали СССР, ГДР, Корейская Народно-Демократическая Республика и Югославия.

В отличие от других стран, поддерживающих МПЛА, Куба являлась воюющей стороной начиная с ноября 1975 года, когда в ходе операции «Карлота» без предварительного согласования с СССР на территорию Анголы были введены кубинские войска, численность которых к концу 1976 года достигла 35 тысяч человек. Всего в период 1975-1988 годов на территории Анголы служило от 337033 до 380000 кубинских солдат и офицеров (аналогичное число для СССР – 11000 человек). В 1988 году, в период наиболее ожесточенных боев, в Анголе единовременно находилось около 60000 интернационалистов с Острова Свободы.

Противников МПЛА своими войсками на поле боя поддерживала ЮАР (в 1975 году открыто вмешивался и Заир). Поддержка со стороны США видоизменялась в течение всей активной фазы войны, но не переходила в непосредственное участие США в боевых действиях. В 1975 году Китайская Народная Республика поддерживала УНИТА, хотя эта организация к тому моменту усилиями Жонаша Савимби и его сторонников ничем не напоминала то национально-освободительное движение, которое частично восприняло маоистские социальные идеи.

22 декабря 1988 года в Нью Йорке подписаны трехсторонние соглашения, которыми предусматривалось предоставление Намибии независимости и прекращение прямого участия иностранных вооруженных сил в боевых действиях на территории Анголы. Тремя сторонами, подписавшими документ, были Ангола, ЮАР и Куба.

Кубинские войска уходили из Анголы с осознанием выполненного интернационального долга. Находясь на Родине, кубинцы могли наблюдать за фундаментальными изменениями политического ландшафта в Южной Африке.

11 февраля 1990 года будет освобожден Нельсон Мандела, который 9 мая 1994 года станет президентом ЮАР, окончательно уничтожившим режим апартеида. 21 марта 1990 года Намибия обретет независимость, что завершит длительный процесс деколонизации Африки. Однако коллапс СССР в 1991 году полностью изменит тот мир, в котором кубинский интернационалист одержал столь блистательные победы.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают особенности политики и ценностные установки Кубы и СССР в контексте Гражданской войны в Анголе.

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