 

В Донецкой области от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

26.03.2021, 20:10, Новости дня
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В Донецкой области от коронавирусной инфекции умер двухмесячный ребенок. Об этом 26 марта в Facebook проинформировал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. 

Он написал, что в последние несколько дней от COVID-19 в регионе скончалось 15 человек, среди них – этот ребенок. Точной даты глава ОГА не назвал. 

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/930773237671764

“Сегодня” пишет, что ребенок умер в Мариуполе, это мальчик. Медицинский директор горбольницы №4 Андрей Серветник рассказал журналистам, что у малыша были сопутствующие заболевания. По его словам, сначала в семье заболела мама младенца. 

“Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. У ребенка были осложнения, не связанные с COVID-19, но которые повлияли на его течение. COVID с осложнениями двусторонней пневмонии – ребенок скончался”, – сказал Серветник. 

По его словам, мальчик находился в больнице сутки, а затем умер. “Сегодня” пишет, что это самая младшая жертва болезни в Украине. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,61 млн случаев коронавирусной инфекции (18 132 – за последние сутки), скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело более 1,29 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки, как правило, подвержены низкому риску инфицирования коронавирусом, а когда они заболевают COVID-19, болезнь чаще всего протекает у них в легкой форме, некоторые нуждаются в госпитализации и интенсивной терапии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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