 

СБУ разоблачила подпольное производство спирта под видом антисептиков

26.03.2021, 20:10, Новости дня
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Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему оптового сбыта контрафактных подакцизных товаров. Об этом 26 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Часть веществ, необходимых для изготовления контрафакта, фигуранты завозили из России. Готовую продукцию они реализовывали по поддельным документам через собственную сеть оптовиков. Среднемесячный оборот продукции составлял до 5 млн грн.

Представители столичной коммерческой структуры организовали производство этилового спирта под видом антисептических средств. Логистический центр по распространению фальсификата они обустроили в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровской области, отметили в СБУ.

Во время обысков правооохранители обнаружили: 45 тонн спирта, тару для фасовки, черновую бухгалтерию и документацию, подтверждающие противоправную деятельность. 

Стоимость изъятого контрафакта составляет более 2,5 млн грн. Проверяется информация о реализации контрафактной продукции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Правоохранители собираются сообщить о подозрении по ст. 190 (мошенничество), ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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