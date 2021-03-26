 

“Ох, жесть”, “Через фото больно от этих ожогов”. Jerry Heil шокировала подписчиков загаром

26.03.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица Jerry Heil 26 марта в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже в Дубае (ОАЭ).

Артистка позирует в кадре в купальнике, демонстрируя обгоревшую на солнце кожу спины и ног.

“Человек-бекон”, – подписала она фото.

“Через фото больно и мне от этих ожогов”, – отреагировал на публикацию украинский певец Dantes.

“Ох, жесть”, – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

24 марта певица, отправляясь на отдых, заявила, что “поднабрала вес”. В первый день отпуска певица показала обгоревшие на солнце ягодицы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Депутат Луговой дал оценку перехваченному разговору о Навальном

02.02 / Макрон на русском языке призвал освободить Навального

12.02 / РФ фактически превратила ОРДЛО и Крым в свой военный форпост – Кравчук на заседании Совбеза ООН

06.08 / Ученые нашли слабое место коронавируса

20.03 / Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра

07.10 / От взрывов боеприпасов на складе под Рязанью пострадали шесть человек

05.01 / Эксперты ВОЗ отправятся в Китай изучать происхождение коронавируса

27.01 / В РФ провели акцию памяти «Блокадный хлеб»

09.12 / США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России

14.03 / Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска