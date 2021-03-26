“Ох, жесть”, “Через фото больно от этих ожогов”. Jerry Heil шокировала подписчиков загаром

Украинская певица Jerry Heil 26 марта в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже в Дубае (ОАЭ).

Артистка позирует в кадре в купальнике, демонстрируя обгоревшую на солнце кожу спины и ног.

“Человек-бекон”, – подписала она фото.

“Через фото больно и мне от этих ожогов”, – отреагировал на публикацию украинский певец Dantes.

“Ох, жесть”, – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

24 марта певица, отправляясь на отдых, заявила, что “поднабрала вес”. В первый день отпуска певица показала обгоревшие на солнце ягодицы.

—