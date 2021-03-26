Костюк: Выбор за вами – вакцинироваться с мифическими осложнениями, которых никто не видел, или болеть с тяжелыми последствиями, возможно, смертельными

О вакцинации.

Я – сознательный и информированный сторонник вакцинации. Хотя так было не всегда. В институте нам настолько мало давали информации о вакцинах, их составе и необходимости профилактических прививок, что после окончания учебы у меня сложилось четкое убеждение, что это: совсем не обязательно; лучше переболеть, чтобы сформировался естественный иммунитет; в какой-то степени даже вредно. И когда я стала работать с младенцами, я вообще этим не занималась, пока сама не стала мамой и не начала задумываться о необходимости и важности вакцинопрофилактики.

Со временем, когда стала работать с детьми разных возрастных групп, попала на тренинги ЮНИСЕФ, где я впервые получила кучу интересной и важной информации, затем начала изучать синдром врожденной краснухи и его влияние на будущее здоровье и фатальные последствия, и с ужасом начала осознавать, какой в нашей стране провал с вакцинацией! А самый большой провал – в головах людей. Чем больше я общаюсь с родителями своих пациентов, тем больше я понимаю, какую важную битву мы проиграли! Поэтому ситуация с вялой вакцинацией против COVID-19 – логический результат непродуманных управленческих решений в прошлом.

Теперь о текущей вакцинации. Я здесь хочу изложить свои мысли и не претендую на всеобщее одобрение. Ситуация в мире с пандемией COVID-19 на самом деле уникальна. Вирус, который молниеносно распространяется и мутирует, заболевание, которое сопровождается различными симптомами и имеет достаточно высокую контагиозность (заразное), имеет тяжелое течение и непредсказуемые, часто фатальные осложнения и последствия.

Сейчас уже абсолютно неактуальны дискуссии о происхождении этого вируса: искусственный или естественный. Хотя ход болезни, пути распространения, эпидемиология и структура вируса говорят в пользу последнего, естественного происхождения. Эта болезнь показала нашу слабость, часто неорганизованность, и даже самоуверенность. Причем все это касается не только Украины, но и крупных супердержав. Никогда человечество не было в таком глухом коллапсе и еще не создавало вакцины сверхвысокими темпами! Но это был, без преувеличения, вопрос жизни и смерти.

Сейчас на мировом рынке есть семь вакцин: Pfizer-BioNTech и Moderna – это так называемые РНК (мРНК) вакцины, которые используют часть генетического кода вируса. Вместо того, чтобы вводить в организм слабый или неактивный антиген, они учат клетки организма производить “протеин шипов коронавируса”. Это побуждает иммунную систему создавать антитела для борьбы с вирусом. Вакцина Oxford-AstraZeneca несколько иная. Ученые модифицировали версию обычного респираторного вируса, которым заражаются шимпанзе, и добавили часть генетического кода коронавируса. Это так называемая вирусно-векторная вакцина. Все эти три вакцины одобрены для использования в Великобритании и США.

Еще две вакцины используют модифицированную версию вируса как носителя для доставки небольшого фрагмента коронавируса. Это, например, российский “Спутник V”. Помимо России, его начали использовать еще в некоторых странах. Сейчас проверяют и вакцину от Novavax (США), которая воспроизводит часть протеина шипов вируса для стимулирования иммунной системы. Китайская вакцина CoronaVac использует обычный ввод деактивированной части вируса. Компания Sinovac, которая является производителем вакцины, заявила, что эту вакцину утвердили для экстренного использования в группах высокого риска в Китае. Ее уже применяют в Турции, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Филиппинах. Сейчас она уже прибыла в Украину. Также Украина уже применяет Covishield, разработанный AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом.

Все вирусы мутируют, создавая новые штаммы для распространения и выживания. Поэтому появление новых штаммов – это обычное явление в вирусологии. Постоянно исследуется эффективность уже разработанных вакцин против новых вариантов вируса.

Исследования показывают, что мутация E484K в южноафриканском штамме может помогать вирусу избегать антител. Но эксперты компаний Moderna, Novavax и Janssen утверждают, что хотя эффективность может быть ниже, имеющиеся вакцины должны работать.

С другой стороны, вакцина, которая обеспечивает определенную защиту, все же лучше, чем вообще ничего. К тому же, производители уже приступили к модификации своих вакцин. Например, Оксфорд надеется ввести новую версию вакцины уже осенью.

Прививка от коронавируса не является обязательной, но это настоятельно рекомендуют всем взрослым. Сейчас ВОЗ не советует делать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna беременным женщинам. Это связано с нехваткой данных, а не с доказанной вредностью этих вакцин.

Однако в случае, когда беременная женщина имеет сопутствующие заболевания или находится в группе высокого риска, например, является медработницей, целесообразность прививки может рассмотреть ее врач. Также считается, что не стоит отказываться от вакцинации женщинам, кормящим грудью, если у них нет других противопоказаний. Это также касается и тех, кто планирует беременность, ведь любые вакцины не влияют на способность забеременеть.

Тяжелые посторонние эффекты на вакцину от COVID-19 случаются редко. Впрочем, Центр контроля и профилактики заболеваний США советует проконсультироваться со своим врачом перед прививкой, если ранее аллергических реакций на вакцины было.

В настоящее время всех беспокоит, что вакцины от COVID-19 были изготовлены очень быстро. Действительно, обычно на разработку и испытания вакцин уходят годы, однако глобальная пандемия и чрезвычайная потребность в поиске решения ускорили этот процесс.

Как отмечает Центр контроля и профилактики заболеваний США, вакцина обеспечивает защиту от заражения, а также помогает защитить других. Она также является важнейшим способом выхода из пандемии. Всеобщая вакцинация от COVID-19 уже показала свою эффективность в Израиле, уровень заболеваемости у людей старше 60 лет снизился.

По оценкам ВОЗ, для остановки передачи вируса иммунитет должен выработаться у 65–70% населения, а это значит, что людей нужно поощрять к вакцинации.

Я сама уже вакцинировалась. Также вакцинировались мои родители (78 и 81 год). Вакцинировались и другие члены моей семьи и сделали это вполне сознательно, все они врачи (в том числе мои родители) и хорошо осознают все риски.

Что касается качества Covishield – то эта вакцина прошла третью фазу клинических испытаний и уже (на 22 марта) известны первичные результаты: 79% эффективность вакцины для предотвращения симптоматическому COVID-19; 100% эффективность предупреждения тяжелого или критического течения заболевания и госпитализации.

Для участников в возрасте от 65 лет эффективность вакцины составила 80%. Примерно 20% участников исследования были в возрасте 65 лет и старше, а примерно 60% (!) имели сопутствующие заболевания, связанные с повышенным риском тяжелого течения COVID-19, таких как диабет, тяжелое ожирение или сердечные заболевания.

Результат анализа безопасности и эффективности базировался на исследованных 32 449 участников, среди которых симптомы COVID-19 возникли у 149 человек. В исследовании проводили рандомизацию вакцины к плацебо 2:1. Эффективность вакцины анализировали в соответствии с этнической принадлежностью и возрастом. Независимая комиссия по мониторингу безопасности данных (DSMB) не выявила никаких проблем с безопасностью вакцины. Производитель подает заявку на сертификацию в FDA (Американский центр контроля над безопасностью лекарств). Уже есть доказательные данные о лучшей эффективности при 90-дневном интервале между прививками, эффективность ожидаемо может еще увеличиться.

Итак, выбор за вами: вакцинироваться с мифическими, воображаемыми осложнениями, которых никто не видел, но об этом “все слышали”, или болеть с реально тяжелыми последствиями, возможно, и смертельными. И выбор между свободой просто жить и путешествовать…

Источник: “ГОРДОН”

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