Главный налоговый инспектор Киевской области задержан ГБР на взятке в $15 тыс.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали главного государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области после получения взятки в сумме около 15 тысяч долларов. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

Сообщается, что налоговик угрожал руководителю частного предприятия составить акт ревизии с максимальными суммами штрафных санкций, за уменьшение суммы штрафа инспектор требовал более 400 тысяч гривен.

Правоохранители вручили налоговику уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – “Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”. Максимальная санкция предполагает лишение свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

ГБР проверяет причастность других лиц к совершению этого преступления, в том числе среди руководящего звена управления ГУ ГНС в Киевской области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР, сказано в сообщении ведомства.

ВИДЕОВидео: Державне бюро розслідувань / YouTube

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