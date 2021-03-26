Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совершил рабочую поездку в Красногорск. Там он запустил первую электронно-вычислительную машину (ЭВМ) российского производства.

Устройство собрали специалисты компании “DEPO Computers”. Оно работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором “Эльбрус”. Воробьёв также пообщался с инженерами компании, отметив их профессионализм и “достойный результат” работы молодых разработчиков, передаёт “Радио 1”.