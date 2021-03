Мнение: Моховы, Идущие Своим Путем

Кстати, в связи с пресловутым “маньяком Моховым” я вдруг вспомнил свою публикацию в блоге года полтора назад про, как потом выяснилось, целое “Мужское движение” (они еще вроде бы называются “инцелы”). Я-то тогда просто наткнулся в Ютубе на забавного обтерханного мужичонку, у которого была целая серия видосов с жалобами на “самок”, которые, дескать, “не дают” простым парням вроде него, и это так ужасно и несправедливо – потому что ему-то, мол, ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ!

И дальше я уже из комментов выяснил шокирующие подробности: что фрик Михаил не много не мало – гуру целого Движения, причем – международного, движения “мужчин-омег”! Вот что я тогда писал:

“Комментарии к сегодняшнему посту про “Мужчин в поисках секса” принесли массу удивительной информации: оказывается, выступавший там “гуру” представляет целую общность – MGTOW, что расшифровывается как “Западное движение Men Going Their Own Way — Мужчины, Идущие Собственным Путём, МИСП”. Собственный путь для этих мужчин заключается вот в чем: “MGTOW постулирует токсичность женщины и брака для мужчин. MGTOW выступает за «сепарацию» от женщин в той или иной степени”. И, похоже, несмотря на западные корни, это “Мужское движение” (это еще одно его название) имеет много своих адептов уже и в России.

А вы говорите – феминизм. Тут, оказывается, поднимает уже голову и противоположная “партия”. Мы стоим на пороге войны полов!

Хотя, возможно, нет. Из бесед с последователями МСИП я уяснил для себя главный отличительный признак МСИП: это в подавляющем большинстве Мужчины Без Денег (можно даже вывести математическую формулу – МСИП=МБД). И многие из них с опытом семейной жизни, то есть – разведенные (“спутницы жизни” их запилили по понятной причине – см. Главный Отличительный Признак). Из этого вытекает главная Цель «мужского движения» – «как найти секс без денег»?

Ну и ясно, почему «женщины и брак токсичны для мужчин». Потому что денег требуют, стервы!”

И далее я там уже рассказывал о “теории Михаила”, которую он изложил в своей книге (!) под названием “Мемуары Омеги” – как получать секс без обязательств – и даже объяснял, почему это все не будет работать.

Однако вот теперь, после появления “скопинского маньяка” в центре внимания всех СМИ, потешное “Мужское движение” тоже видится в несколько ином свете. Потому что – кто такой Мохов? Это ведь самый натуральный МИСП и есть! Более того – именно он, а не какой-то мечтатель Омега-Михаил, и должен, по справедливости, считаться реальным воплощением “целей и задач” всех этих “омег-сексострадальцев”!



На обложке книги – отнюдь НЕ автор книги!

Мохов, кстати, в своем интервью Собчак практически излагает всю “программу” этих Men Going Their Own Way максимально близко к тексту – только как практик, поскольку, видимо, сам он таких мудреных букв, как альфа и омега, просто не знает – в Скопине или потом в колонии некому было рассказать. А так – шпарит как по писаному: я, мол, с детства очень уважал баб красивых и молодых, а некрасивые мне и не нужны, только эти бабы мне никогда не давали, потому что я весь из себя невидный, а им подавай видных, а я ведь тоже хочу, я ого-го, мне нужно много, поэтому я уже ближе к 50 годам начал потихоньку рыть бункер…” – ну и мы все знаем, что в итоге произошло.

Задумался: а можно ли, интересно, в связи с этим назвать Мохова “альфа-инцелом”?

В Мохове обычных зрителей, которые посмотрели его откровения, больше всего возмущает как раз то, что он “нифига не раскаялся”. 17 лет отсидел – но так и не понял, “а что плохого сделал”: ведь он же имел право на красивых баб?! Ведь ему же НАДО?!

И он ведь как раз и нашел ровно то, о чем мечтают все эти “Мужчины со своим путем” – Секс Без Обязательств. Я даже залез на канал к этому Михаилу – посмотреть, не провозгласил ли он уже этого Мохова новым идейным главой или пророком их секты Движения. Пока вроде нет – пока они о Мохове почему-то не пишут.

А он ведь научит, “как найти секс без денег”…