Не такой уж и компактный: В Сети появились фото Xiaomi Mi 11 Lite

Очередной флагманский смартфон подготовила к выходу на рынок компания Xiaomi. Mi 11 Lite, с 4G, фотоснимки которого уже появились в Сети, оказался не таким уж и компактным.

29 марта в магазинах по всему миру появятся новые смартфоны от компании Xiaomi. Линейку Mi 11 продолжит облегченная модификация Lite с уменьшенными размерами корпуса. Однако не все поклонники продукции китайской корпорации считают модель действительно удачной для компактного сегмента. Так, оценив фото грядущей новинки, инсайдер Роланд Квандт не называет девайс достаточно маленьким по размерам.

Официальной презентации Xiaomi Mi 11 Lite еще не было, но проявившиеся в интернете инсайды позволяют сделать некоторые выводы относительно нее. Сетевой информатор Квандт показал не только изображения, но и видео с облегченной версией аппарата. В устройстве не будет модуля для работы в мобильных сетях пятого поколения, пользователи должны будут руководствоваться только 4G. Однако для многих покупателей важны и габариты смартфона, который они считают маленьким и комфортным.

В YouTube-ролике анализу подвергся смартфон стоимостью 279 евро, более доступный по сравнению с другими модификациями. Его габариты блогер оценил в сравнении с гаджетами Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 FE от Samsung, а также с ZenFone 6. Как оказалось, новинка короче на 5 миллиметра, но ее длина аналогична указанным моделям. Остальные характеристики гаджета, его процессор, объем оперативной памяти и заряд аккумулятора пока не оглашаются.

Источник: www.ixbt.com