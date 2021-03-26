ФЗНЦ займется освобождением удерживаемой в США Миры Тэрады

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей получил обращение от матери россиянки, удерживаемой в США после отбывания тюремного заключения. Он пообещал помочь вернуть Миру домой.

Гражданка РФ была задержана на территории Финляндии в декабре 2018 года Интерполом по запросу США. Спустя полгода ее экстрадировали по требованию американских властей, после чего суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

После окончания заключения оказалось, что ее документы были утеряны, поэтому она не может покинуть территорию США. Сейчас россиянка находится в депортационном центре, где ждет решения проблем с документами.

После обращения матери Миры в ФЗНЦ, специалисты фонда заявили, что сделают все возможное, чтобы россиянка в кратчайшие сроки вернулась домой. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей сам побывал в подобной ситуации на территории Ливии. Его незаконно удерживали в местной тюрьме более полутора лет.