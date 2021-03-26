Ученые подтвердили эффективность вакцинации от COVID-19 у беременных кормящих женщин



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В исследование включены данные 131 женщины, которые получили прививку препаратами Pfizer и BioNTech или Moderna в период с декабря по март. Среди участниц 84 ждали ребенка, 31 кормила грудью, еще 16 в контрольной группе не были беременны.

Результаты показали, что уровень антител, которые выработались после вакцинации у беременных и кормящих, были сопоставимы с показателями участниц в контрольной группе. Ученые отметили, что титр антител после прививки был «поразительно выше», чем после перенесенного коронавируса.

Другим приятным открытием было то, что почти у всех участниц были обнаружены антитела в плаценте и грудном молоке. Это значит, что они способны передать защиту своим детям. Хотя обе вакцины вызывали примерно одинаково высокий уровень антител, у беременных, получавших препарат Moderna, был выше титр иммуноглобулина IgA. Этот тип антител может более эффективно передаваться младенцам в течение длительного времени.

Оценивая побочные эффекты, ученые не выявили у беременных и кормящих участниц больше реакций, чем у населения в целом. Кроме того, у них не было более сильных симптомов после вакцинации.

Отметим, что в РФ беременных и кормящих женщин пока не прививают от коронавируса. В декабре директора центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины «Спутник V» на беременных начнутся после завершения исследования на детях, а проверить вакцину на детях можно будет после того, как закончатся исследования на взрослых пациентах.

«В целом вакцины, в силу универсального механизма действия, считаются самой безопасной группой препарата для «слепого» (без дополнительных испытаний) распространения на беременных», — написал лаборант-исследователь лаборатории генных и клеточных технологий МГУ Максим Казарновский.