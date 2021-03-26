 

Мнение: Утраченный смысл

26.03.2021, 19:30, Разное
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На дворе уже почти апрель, а с датой послания Путина Федеральному собранию все та же неясность. Вплоть до того, что его, возможно, даже отменят.

С посланиями история довольно интересная. Введены они были Ельциным и звучали в конце зимы. В определенной мере послания стали заменителем отчетных докладов партийных съездов и пленумов ЦК, где происходило уточнение параметров заложенных директив и плановых показателей. Ельцин, как человек, воспитанный в аппаратном духе именно советской системы, не стал изобретать велосипед.

Фактически послания президента намечали целевые показатели на предстоящий год, поэтому начало года, хотя и поздновато, но вписывалось в такую логику. Путин ничего в системе менять не стал. Медведев, который любил все новое вроде переименований милиции в полицию, передвинул в первый же свой год дату послания с начала на конец года. Что было тоже относительно логично: Путин, который ушел (но не слишком далеко) в марте 2008 года, в рамках аппаратной этики уже не мог намечать будущие показатели, а Медведев просто не успевал провести положенное мероприятие весной. В итоге всё перенесли на позднюю осень, и теперь послания ставили задачи на будущий год.

Свою первую шестилетку Путин тоже продолжил послания уже в новом расписании, однако в последний год — 2018 — вернулся к прежнему, весеннему посланию. Для чего 2017 год пришлось пропускать вообще без послания, так как в 16 году задачи уже были поставлены, а в 17 году расписание передвинули на три месяца вперед. В общем-то, всё объяснимо и относительно логично.

В прошлом, двадцатом году, как мы помним, случился трансферт, который сломался буквально на старте. Послание в январе, которое и давало старт этому самому трансферту, внезапно повисло в воздухе. Более того — совершенно внезапное и ранее никак не озвученное «обнуление» лучше всего продемонстрировало, что все пошло не так. Конструкция с Госсоветом, находящимся в позиции над всеми ветвями власти, теперь выглядит откровенно пятым колесом в телеге. Хотя исходно он проектировался январским посланием как суперструктура, контролирующая не только решения всех ветвей, но и фактически кадровый фильтр, через который должны были пропускаться практически все сколь-либо значимые должности — от федеральных до региональных. И во главе суперструктуры проектировался скромный и уже вообще никем не избираемый Отец нации, имя которого всем хорошо знакомо.

Кстати, в такую конструкцию очень даже вписывается и приснопамятный дворец в Прасковеевке — как резиденция Лидера нации. Новый центр власти. Навальный прошелся по верхам этой истории, но вот ухватить суть вопроса, как я понимаю, так и не смог.

В общем, не срослось. Что и почему — вопрос интересный, но скорее всего, бандитские группировки в Кремле и вокруг Кремля спинным мозгом ощутили угрозу разрушения сегодняшних балансов, а значит, и угрозу своему положению. В подобных ситуациях всё всегда выглядит одинаково: выигрыш сомнителен и невелик, а вот проиграть можно всё, сразу и навсегда. Поэтому даже в состоянии полного банкротства элиты всегда выбирают наиболее самоубийственный сценарий ужаса без конца, не рискуя запустить сюжет ужасного конца.

Послание-21 в таком случае теряет под собой смысловой фундамент. Неясно, на что ориентировать и какие задачи ставить. Социальное проектирование в России перестало существовать, остались лишь сиюминутные сугубо технические решения, принимаемые ситуативно и рефлексивно. Есть проблема — приступаем к ее решению. Нет проблемы — даже не задумываемся о ее вероятности.

Поэтому и возникает идея под вывеской посткарантинных мероприятий пропустить этот год. Тем более, что содержательный смысл послания чем дальше, тем больше теряется. Оно не может ставить задачи на текущий год, который и так уже скоро подойдет к своей середине, но и отчитываться за прошлый год как-то поздновато. Можно, конечно, соблюсти ритуал, но тогда послание будет содержать совершенно немыслимое количество воды и бессмыслицы, что знать вполне способна расценить как слабость безвылазно сидящего в подвале дуче.

Источник: Эль Мюрид



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