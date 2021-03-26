 

Daily Mirror – британским спортсменам приходится подрабатывать в общепите ради мечты об Олимпиаде

26.03.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чемпионка по конькобежному спорту Элиза Кристи обслуживает посетителей в ресторане быстрого питания Pizza Hut, чтобы собрать достаточно денег для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае, пишет Daily Mirror. Причём эта проблема напрямую коснулась всех британских спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, после решения правительства урезать финансирование сборной, подчёркивается в статье.


Reuters

Британская чемпионка мира по конькобежному спорту Элиза Кристи вынуждена трудиться на нескольких работах, включая заведения общепита, чтобы собрать деньги для участия в Олимпийских играх зимой 2022 года. Как призналась журналистам Кристи, которая в 2017 году смогла завоевать мировое золото, сейчас параллельно с тренировками ей приходится подрабатывать в разных местах, включая пиццерию Pizza Hut в Ноттингеме, пишет Daily Mirror. 

Это связано с тем, что британская сборная по конькобежному спорту по решению правительства лишилась финансирования для подготовки к предстоящим зимним Играм в Пекине, как и остальные их коллеги по зимним видам спорта, поясняется в статье. Лондон решил сократить спортивное финансирование на £8 млн. Поэтому многие спортсмены сейчас вынуждены подрабатывать в других сферах и переживают тяжёлые времена, учитывая многочисленные ограничения на спортивную деятельность, которые были наложены из-за пандемии.

По словам 30-летней Кристи, сейчас она соглашается на различную подработку, чтобы можно было попасть на Олимпиаду и завоевать в Пекине новую медаль, несмотря на недавнюю депрессию. Спортсменка уверена, что это стало бы для неё идеальным завершением карьеры. Ранее она заявляла о том, что в её адрес поступали угрозы о расправе накануне Игр 2014 года в Сочи, где она потерпела крах в борьбе за медали, напоминает Daily Mirror. 

Тем временем организаторы в Токио объявили, что на Олимпийские игры в Японию не будут впускать иностранных волонтёров, за исключением самых необходимых лиц. Это заявление последовало за решением японских властей не пускать в страну иностранных зрителей на фоне продолжающегося распространения коронавируса, заключает Daily Mirror. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Удлиненный кроссовер Hyundai Tucson L показали до премьеры

23.07 / Пьяный водитель устроил стрельбу в Москве

13.12 / Китай планирует освоить управление погодой к 2025 году

09.02 / “Может, уже поженитесь?” В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским

19.01 / “Укрзалізниця” с марта начнет повышать цены на железнодорожные билеты

08.02 / В центральном туре АПЛ играющего за “Манчестер Сити” украинца Зинченко партнер таскал за шею. Видео

07.08 / В Украине вступил в силу закон о сборе за вылет пассажиров

29.07 / Россияне оценили эффективность прививок

22.07 / «Игнорирует климатический кризис»: Тунберг раскритиковала план восстановления ЕС

27.10 / Власти Москвы задумались о расширении действия системы QR-кодов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска