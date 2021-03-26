 

Bloomberg предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за нехватки морских контейнеров

26.03.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крупнейший в мире производитель сырья для изготовления туалетной бумаги предупредил о возможной задержке поставок из-за всемирного кризиса морских перевозок, вызванного нехваткой морских контейнеров, пишет Bloomberg. Как передаёт издание, значительные сбои в продаже целлюлозы могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если производители не будут иметь достаточных запасов. Всё это происходит в период, когда потребители делают долгосрочные запасы туалетной бумаги и совершают панические покупки на фоне пандемии коронавируса, отмечается в статье.


Reuters

Миру вряд ли нужны ещё большие проблемы с туалетной бумагой, однако крупнейший производитель древесной массы — сырья для изготовления этого товара —  предупредил, что глобальный кризис в сфере морских перевозок может начать создавать проблемы с поставками, пишет Bloomberg.

По словам генерального директора компании Suzano SA Вальтера Шальки, предприятие в основном доставляет свою целлюлозу на грузовых судах, перевозящих товары навалом, однако, в связи с резким ростом спроса на суда, перевозящие ребристые стальные контейнеры, их дефицит растёт и грозит задержкой поставок.

Как подчёркивает издание, это происходит в период, когда спрос на бытовую туалетную бумагу значительно вырос, а потребители начали делать запасы и совершать панические покупки. Шалька беспокоится, что проблемы с доставкой будут расти как снежный ком и со временем только ухудшаться. Значительные сбои в продаже целлюлозы могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если производители не будут иметь достаточных запасов, отмечается в статье.

Компания Suzano из Сан-Паулу уже опасается, то объёмы экспорта в марте будут меньше, чем ожидалось, а некоторые поставки должны будут перенести на апрель, предупредил Шалька. В условиях растущей конкуренции за грузовые суда контейнеровозы причаливают к терминалам компании реже, чем обычно. По его словам, с этим риском столкнулись все южноамериканские игроки, использующие суда, перевозящие груз навалом.

Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком целлюлозы, а на долю компании Suzano приходится около трети мировых поставок древесной целлюлозы, используемой для производства туалетной бумаги, поясняет Bloomberg. Как подчёркивает издание, перебои на рынке грузовых перевозок наносят серьёзный ущерб мировой торговле, особенно в сфере продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Движение в порту затруднено, стоимость фрахта возросла, а поставки замедлились. Контейнерный кризис, вызванный огромным спросом со стороны Китая, продолжается уже несколько месяцев, напоминает Bloomberg. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / VOAэскпресс 11 октября 2020

19.03 / “Очень тяжелое место”. Джамала высказалась о возможности начать карьеру в РФ

27.08 / Новейший российские десантные корабли получили возможность работать в Арктике

15.09 / 112 – под Киевом произошёл взрыв на участке газопровода из Уренгоя в Европу

02.01 / Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год

03.07 / Автобус, перевозивший граждан Украины, попал в ДТП в Польше, один человек в критическом состоянии

13.08 / В Совфеде приветствовали решение Израиля прекратить аннексию территорий Палестины

11.11 / Алиев объявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

06.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

21.01 / Эксперты рассказали, как веб-камеры на ноутбуках вредят экологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска