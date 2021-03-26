Ни пандемии, ни России — Fox News рассказал, о чём не спросили Байдена в ходе его первой пресс-конференции

В течение своей первой 62-минутной пресс-конференции на посту президента США Джо Байден ответил на вопросы лишь 10 журналистов, пишет Fox News. Речь главным образом шла о миграционном кризисе на южной границе страны и затяжном процессе принятия законопроектов в сенате. При этом на многие важные темы, включая коронавирус и Россию, о которой постоянно говорят демократы, времени не осталось.



Reuters

В ходе своей первой официальной пресс-конференции президент США Джо Байден ответил на вопросы всего 10 журналистов. При этом многие темы глава Белого дома и вовсе не осветил, пишет Fox News.

Как обращает внимание канал, большая часть вопросов 62-минутной встречи с прессой была посвящена текущему миграционному кризису на южной границе и торможению принятия законопроектов в сенате со стороны республиканцев. К слову, при предыдущей администрации демократы занимались тем же самым, добавляет ресурс. На обсуждение проблем, к примеру, связанных с пандемией, включая открытие школ и привлечение населения к вакцинации, времени попросту не осталось.

Байден ответил на ряд внешнеполитических вопросов — речь шла о Китае и Северной Корее. А вот Россию никто не упомянул, несмотря на то, сколько о ней постоянно говорят демократы, отмечает Fox News.

По наблюдениям корреспондента канала в Белом доме Питера Дорси, также не было вопросов о планах президента повысить налоги, решении свернуть американо-канадский проект строительства трубопровода Keystone Pipeline и перспективах трудоустройства в рамках инициативы «зелёной экономики».

Без комментариев остались и множащиеся скандалы вокруг губернатора Нью-Йорка демократа Эндрю Куомо, недавний активный приём на работу в администрацию американцев азиатского происхождения на фоне растущих антиазиатских настроений и личность и мотивы предполагаемого стрелка, убившего несколько человек в городе Боулдер.