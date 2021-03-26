 

В Польше трое суток подряд фиксируют рекордное число случаев COVID-19

26.03.2021, 19:16, Новости дня
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За сутки 25 марта в Польше подтвердили 35 143 случая инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства сегодня утром.

Умерло за последние 24 часа 443 человека с диагнозом COVID-19, из них непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 125 человек, у остальных причиной смерти стали в том числе сопутствующие заболевания.

Показатель суточной заболеваемости снова максимальный в Польше с начала пандемии, отмечает канал RMF24.

По информации издания, на следующей неделе количество заражений может превысить 40 тыс. и тогда правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений до Рождества.

Всего с начала пандемии в Польше подтвердили почти 2,2 млн случаев COVID-19. Выздоровело 1,7 млн пациентов, умерло – 51 305, продолжают болеть 391,4 тыс.

За сутки 24 марта в Польше подтвердили 34 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 23-го – почти 30 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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