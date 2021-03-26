“Теперь я свободна”. Тодоренко на камеру состригла себе волосы

Российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, находясь на отдыхе в Дубае, 26 марта в Instagram разместила ролик, который сняла в салоне красоты.

Сидя в кресле перед зеркалом, ведущая на камеру отрезала себе часть волос.

“Состригла все ненужное и теперь я свободна. Не поверите, но в последний раз я кардинально менялась 23 года назад. И вот вчера поняла, что пришло время, я готова к переменам”, – написала 30-летняя Тодоренко.

По словам ведущей, ей было важно самой сделать первый шаг.

“Результат покажу вам позже, но такой меня еще никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, очень удивилась, увидев новую себя”, – резюмировала она.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

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