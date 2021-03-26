Кличко допустил подорожание проезда в маршрутках Киева, но назвал условие

Мэр Киева Виталий Кличко допустил подорожание проезда в маршрутках столицы, но для этого частные перевозчики должны обосновать повышение тарифов. Об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга 26 марта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Кличко напомнил, что власти Киева последние шесть лет не регулируют установление тарифов на перевозку в частных маршрутках.

“Что касается намерения перевозчиков поднять тариф… Частные перевозчики готовят обоснование и предупреждают за семь дней Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и пассажиров. Обоснованность тарифа проверяют контролирующие органы. В том числе, и Антимонопольный комитет”, – отметил Кличко.

Ранее мэр называл “манипуляцией” просьбу Ассоциации перевозчиков “официально запретить им работать”, чтобы не нести убытки во время усиленного карантина в Киеве.

“Частные маршрутки – это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать работать им или нет. Я понимаю, что сейчас сложно всему бизнесу. Кризис затронул все его сферы. Но шантажировать людей и городские власти – это неприемлемо” – подчеркнул Кличко.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко пояснял в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” 24 марта, что возить по 11 пассажиров – очень убыточно для перевозчиков, а за нарушение правил карантина правоохранители составляют протоколы по 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, по словам Моисеенко, постоянно возникают конфликтные ситуации с пассажирами. Он анонсировал повышение стоимости проезда до 10 грн с 27 марта в примерно 30–40% киевских маршруток.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения – не более 50% заполненности.

В результате возник коллапс системы общественного транспорта. Водители не останавливаются на остановках, образовались огромные очереди, пассажиры пытаются блокировать проезжающий мимо транспорт.

Как указали 25 марта в Telegram-канале “Киевпасстранса” с пятницы разрешается заполнять салон не на 50% сидячих мест, а на 50% от общей пассажировместимости транспорта.

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