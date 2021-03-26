 

Семенченко и агента НАБУ Шевченко арестовали – СМИ

26.03.2021, 19:16, Новости дня
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Суд 26 марта избрал для бывшего народного депутата Семен Семенченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога, сообщает “24 канал”. 

По данным канала, Семенченко будет находиться в СИЗО до 24 мая, если не внесет 5 млн грн залога. 

Агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на свои источники сообщило, что меру пресечения избрали также Евгения Шевченко, который известен как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро. 

Его тоже арестовали с возможностью внесения 5 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 24 мая, уточнила “Украинская правда”, ссылаясь на источники. 

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и Шевченко. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

В рамках расследования суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела, бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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