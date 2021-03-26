 

Верещук: Люди вышли под ОП вроде бы за справедливый суд и патриотические цели. Но во что это превратилось? Общество не восприняло такую акцию

26.03.2021, 19:16, Новости дня
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Любая хорошая идея, доведенная до абсурда, становится противоречием сама себе. Люди вышли [под Офис президента] вроде бы за справедливый суд, за хорошие, патриотические цели. Но во что это все превратилось? В обструкцию общества – общество не восприняло таких шагов и акций.

Из 100 людей, которые там были, – 95 вышли за идею, но были и пять провокаторов. И теперь за случившееся несут ответственность все, кто призывали выходить на эту акцию.

Да, мы осознаем, что законопроект №1008, который стал законом, был нашей ошибкой. Мы думали, что он решит вопрос, и судебная реформа заработает. Но так не произошло.

Однако мы не спрятались от общества и говорим: да, мы готовы работать над стратегией. Законопроект №3711 и ряд других проектов закона… Судебная власть требует нашего парламентского контроля.

Но когда кто-то подталкивает людей идти на протестные акции и сам потом отстраняется от процесса, а другие – активные, энергичные, участники АТО, войны на Донбассе – вынуждены получать уголовное производство и нести ответственность, то это несправедливо. Поэтому нужно думать, что мы делаем.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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