 

В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России

26.03.2021, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас в российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии находятся 5,5 тысяч мостов и путепроводов, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель информационного сопровождения национального проекта «Безопасные качественные дороги» Анастасия Разинская. В ходе пресс-конференции Байдена было объявлено, что в США в ремонте требуется 231 тысяче мостов.

«В российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии сейчас находятся порядка 5,5 тыс. искусственных сооружений – это мосты и путепроводы. И эта цифра появилась не за один день – что-то накапливается, остается с прошлых годов,  даже несмотря на то, что мы стараемся держать ситуацию на контроле и постоянно вести работы. Но в силу определенных причин (климатических или из-за сильной загруженности большегрузами), некоторые из этих объектов нуждаются в регулярном контроле из года в год», – говорит Разинская.

Для решения проблемы, продолжает эксперт, еще в 2019 году на госсовете по дорожному хозяйству после поручения президента была разработана программа по реконструкции предаварийных и аварийных искусственных сооружений и строительству новых путепроводов в регионах. На данный момент все это ведется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«До 2024 года регионам выделено дополнительное финансирование в размере более 290 млрд рублей. В частности, 200 из них – на приведение в нормативное состояние ста тысяч погонных метров мостов и более 90 млрд – для строительства новых путепроводов», – говорит собеседница.

Поскольку российская зима только подходит к концу и не во всех регионах еще растаял снег, дорожно-строительный сезон только начинается, продолжает Разинская. Тем не менее, первые шаги по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений уже сделаны.  «Например, во Всеволжском районе Ленинградской области идет строительство развязки и путепровода, в Красноярском крае возводят Высокогорский мост через Енисей, в Пензе реконструируют Бакунинский мост через реку Суру – работы уже ведутся. И эти 290 млрд идут на строительство региональных и местных мостов и путепроводов, поэтому здесь очень много регионов вовлечены», – рассказывает эксперт.

Она также подчеркнула, что различные проблемы с мостами и путепроводами есть во всех регионах РФ и поэтому назвать самый проблемный – нельзя.  По словам Разинской, в одном регионе могут быть хорошие автомобильные дороги, но при этом наблюдаться проблемы с мостами. Или, наоборот, путепроводы и мосты – отличные, а дорожная инфраструктура на региональном и местном уровне хромает. «Но все эти проблемы мы как раз стараемся оперативно выявлять и решать в рамках нашего нацпроекта», – объясняет эксперт.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики. Так почти 1 трлн долларов американское правительство планирует направить на строительство и модернизацию дорог, мостов, железнодорожных путей и т.д. На прошедшей в четверг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США он заявил, что в Америке 231 тысяча мостов (более трети от общего количества) требует ремонта, а каждая пятая миля американских шоссе и крупных магистралей (186 тыс. миль) находится в плачевном состоянии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами США

12.08 / В Беларуси задержали украинских волонтеров, Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 вагнеровцев. Главное за день

25.01 / Куча бумажек и клубника только летом — британцы столкнулись с последствиями брексита

29.08 / Оппозиция Белоруссии усмотрела в словах Путина свидетельство слабости Лукашенко

01.10 / МЧС РФ ответило на претензии Турции к тушению пожаров в Анталье

21.08 / Политолог указал на связь между мошенничеством депутата МГД и Навальным

22.07 / Зеленский удалил видео, снятое по требованию луцкого террориста, и опубликовал пост о “важнейшей ценности”

09.01 / Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V»

20.02 / Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, но конкретную дату не назвал

26.09 / Сильный пожар в Сочи на автомойке сняли на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска