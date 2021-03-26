В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России

Сейчас в российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии находятся 5,5 тысяч мостов и путепроводов, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель информационного сопровождения национального проекта «Безопасные качественные дороги» Анастасия Разинская. В ходе пресс-конференции Байдена было объявлено, что в США в ремонте требуется 231 тысяче мостов.

«В российских регионах в предаварийном и аварийном состоянии сейчас находятся порядка 5,5 тыс. искусственных сооружений – это мосты и путепроводы. И эта цифра появилась не за один день – что-то накапливается, остается с прошлых годов, даже несмотря на то, что мы стараемся держать ситуацию на контроле и постоянно вести работы. Но в силу определенных причин (климатических или из-за сильной загруженности большегрузами), некоторые из этих объектов нуждаются в регулярном контроле из года в год», – говорит Разинская.

Для решения проблемы, продолжает эксперт, еще в 2019 году на госсовете по дорожному хозяйству после поручения президента была разработана программа по реконструкции предаварийных и аварийных искусственных сооружений и строительству новых путепроводов в регионах. На данный момент все это ведется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«До 2024 года регионам выделено дополнительное финансирование в размере более 290 млрд рублей. В частности, 200 из них – на приведение в нормативное состояние ста тысяч погонных метров мостов и более 90 млрд – для строительства новых путепроводов», – говорит собеседница.

Поскольку российская зима только подходит к концу и не во всех регионах еще растаял снег, дорожно-строительный сезон только начинается, продолжает Разинская. Тем не менее, первые шаги по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений уже сделаны. «Например, во Всеволжском районе Ленинградской области идет строительство развязки и путепровода, в Красноярском крае возводят Высокогорский мост через Енисей, в Пензе реконструируют Бакунинский мост через реку Суру – работы уже ведутся. И эти 290 млрд идут на строительство региональных и местных мостов и путепроводов, поэтому здесь очень много регионов вовлечены», – рассказывает эксперт.

Она также подчеркнула, что различные проблемы с мостами и путепроводами есть во всех регионах РФ и поэтому назвать самый проблемный – нельзя. По словам Разинской, в одном регионе могут быть хорошие автомобильные дороги, но при этом наблюдаться проблемы с мостами. Или, наоборот, путепроводы и мосты – отличные, а дорожная инфраструктура на региональном и местном уровне хромает. «Но все эти проблемы мы как раз стараемся оперативно выявлять и решать в рамках нашего нацпроекта», – объясняет эксперт.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что советники президента США Джо Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики. Так почти 1 трлн долларов американское правительство планирует направить на строительство и модернизацию дорог, мостов, железнодорожных путей и т.д. На прошедшей в четверг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента США он заявил, что в Америке 231 тысяча мостов (более трети от общего количества) требует ремонта, а каждая пятая миля американских шоссе и крупных магистралей (186 тыс. миль) находится в плачевном состоянии.