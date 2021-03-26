Путин поддержал идею проведения форума для разработчиков искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею магистранта НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольги Лавриченко о проведении серии хакатонов и образовательных лекций для разработчиков

проектов в сфере искусственного интеллекта на базе платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Лавриченко предложила президенту поддержать инициативу развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва, сообщается в пресс-релизе, постпившем в реакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Меня удивляет и расстраивает, что многие математики и программисты уезжают из России. Нас легко заинтересовать – достаточно дать нам амбициозный проект. Таким проектом может стать искусственный интеллект. Хакатоны дают возможность начинающим специалистам проявить себя. Хочу, что бы во всем мире изучали русский язык, чтобы узнавать новое об искусственном интеллекте», – предложила девушка.

«Искусственный интеллект – особое направление в нашей работе. Вы наверняка знаете, как и я много раз об этом говорил, правительство постоянно поддерживает направление развития. И не только поддерживает теоретически – у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта. Надеюсь, наши компании поддержат. Направление развивается очень активно, уверен, что так и будет в ближайшем будущем», – ответил Путин.

Глава государства добавил, что более 130 российских специалистов входят в высший мировой рейтинг, но при этом стране «есть куда стремиться». Продолжая разговор,

Лавриченко также сказала, что, по ее мнению, кафедрам нужно «немного бизнеса». «Потому что на кафедрах, вот я заканчивала прикладную математику, очень много хороших ребят, и мы как бы не уходим ни в какую коммерцию. Но нет баланса бизнеса и образования», – сообщила она.

Президент в свою очередь отметил, что Минобрнауки должен «связать этих специалистов, которых готовят по соответствующим кафедрам, с реальной жизнью, с потребностями компаний, государства», на что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает этот вопрос. «Есть соответствующее поручение, чтобы специалистов привлекать без лишних преград. Таких кафедр немного, которые занимаются искусственным интеллектом», – добавил министр.

Программу сотрудничества с вузами рассматривает и ПАО «СберБанк», сообщил председатель правления компании Герман Греф. По его словам, сейчас уже утверждены шесть специальностей по 126 направлениям в области развития искусственного интеллекта. Как отметил Греф, здесь существует серьезная проблема «в связке науки, образования и бизнеса», поскольку они «живут в разных углах». «Мы договорились, что каждая из компаний возьмет вузы-партнеры. Будем развивать бизнес-направление и давать реальные бизнес-задачи», – сказал глава Сбербанка.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что «в федеральном проекте «Искусственный интеллект» предусмотрено проведение соревнований по искусственному интеллекту для решения бизнес-задач и социальных проблем». «К 2024 году планируется провести не менее 116 таких соревнований. Из них десять уже в текущем году», – сказал он.

Представительницы команды «Факультет связи» рассказали о своем опыте участия в конкурсе «Цифровой прорыв». Девушки разработали онлайн-платформу по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья «Enabled – Дай возможность». Команда сделала упор на проблему трудоустройства: человек заходит, вводит свою профессию, образование, затем вводит свое ограничение по здоровью, возраст и удобный график. Работу платформы высоко оценило жюри. На данный момент платформа не дошла до этапа внедрения, но после небольших доработок может быть запущена в работу, команда продолжает самостоятельно развивать решение. Такие разработки крайне важны для государства и общества в целом, так как помогают решить острые социальные задачи.

«В нашем училище всего пять девушек. Когда выбирали тему, у нас не было разногласий: нам очень важно помогать людям. Мы разработали веб-сайт для людей с ограниченными возможностями. Важно, что на таком технологичном конкурсе, как «Цифровой прорыв», ты не только можешь продемонстрировать свои IT-навыки, но и оказать реальную помощь населению, сделать действительно полезный для общества продукт», – отметила капитан команды курсанток Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, финалистка конкурса «Цифровой прорыв Ксения Иванова.

«Программирование будет востребовано во всех силовых структурах. Сто процентов – это должно быть востребовано и в Нацгвардии. Без всяких сомнений нужно найти способ применить ваши способности. Хочу пожелать вам успехов в такой интересной и сложной деятельности», – подчеркнул Путин.