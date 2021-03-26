МИД назвал Севморпуть необходимой альтернативой Суэцкому каналу

Блокада Суэцкого канала показала важность развития Северного морского пути (СМП), сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

«В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», – отметил посол ТАСС.

Востребованность Северного морского пути в краткосрочной и в долгосрочной перспективе будет расти, уверен дипломат. «Альтернативы этому нет», – заключил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что очередная попытка разблокировать Суэцкий канал не привела к успеху. СМИ писали, что судоходные перевозчики начали поиск альтернатив заблокированному каналу.

Разблокирование канала может занять несколько недель.