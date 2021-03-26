 

В Котловке появится дом на 378 квартир по программе реновации

26.03.2021, 19:10, Разное
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На цокольном этаже расположатся общественные помещения. Часть квартир в доме оборудуют для маломобильных жильцов. Автовладельцы смогут оставлять личный транспорт на охраняемой двухуровневой наземно-подземной стоянке.

Внешние стены дома облицуют бетонной плиткой. Все квартиры будут сдаваться с отделкой класса комфорт. Жильцам останется только перевезти вещи.

На входе в здание будет дежурить консьерж. Также во входных группах оборудуют колясочные и административно-бытовые помещения.

Позаботятся и о придомовой территории. Там появятся пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. Во дворах высадят кустарники, разобьют газоны, установят фонари.

Программу реновации ветхого жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. В нее входят 5 175 домов. Первые переселенцы получили ключи от новых квартир в феврале 2018 года.

Под заселение передано уже 77 домов. Жилищные условия улучшили 34 тысячи москвичей. Сейчас строятся 273 дома. Для новостроек подобрано 489 стартовых площадок.

Переселенцы получают жилье в своем районе. Им не придется менять привычный образ жизни: любимые магазины, кафе, привычные социальные учреждения, остановки наземного транспорта и станции метро останутся в шаговой доступности.

Помимо жилья, в районах реновации строятся новые социальные учреждения – детсады, школы, поликлиники. Территория комплексно благоустраивается.



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