Изменения в активности мозга указывают на успехи в изучении иностранных языков

Ученые выяснили, каким образом меняется активность мозга при изучении иностранного языка. Оказалось, что она повышается в первые месяцы обучения, но при улучшении языковых навыков вновь начинает снижаться.

Исследование проводили сотрудники Токийского университета. Они проследили за 15 добровольцами, которые недавно переехали в Токио, как проходит их курс обучения японскому языку на вводных курсах. Занимались они по три часа в день. До этого участники эксперимента никогда не сталкивались с японским языком в плане изучения, отметил профессор и нейробиолог Куниеси Л. Сакаи.

После восьми недель обучения участники эксперимента прошли тесты на чтение и аудирование. Через 6-14 недель тесты повторились. Во время озвучивания ответов на вопросы добровольцы были подключены к аппарату МРТ. Сканирование выявило, что во время изучения языка особо активными становятся четыре области мозга. Центр грамматики, область понимания, обработки языка на слух и словарного запаса. Кроме того, эти четыре области поддерживаются памятью гиппокампа, зрением и затылочной долью. Но пик их активности приходится на первую половину обучения, когда языковые навыки еще не развиты. По мере улучшения навыков исследователи зафиксировали ее снижение.

Источник: www.medikforum.ru