 

Греческий политолог указал на слабые стороны в антироссийской стратегии Британии

26.03.2021, 18:54, Разное
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Греческий политолог Пол Антонопулос высказал сомнения в способности боевого флота Великобритании окружить РФ. Эксперт перечислил слабые стороны антироссийской стратегии, лишающие ее эффективности.
В последнее время санкционная политика в отношении РФ усилилась, дополнившись новыми стратегиями. Под влиянием США страны Европы разрабатывают следующие пакеты ограничений, а также усиливают свою военную мощь. При этом США, ЕС и другие страны Запада не скрывают своей антироссийской направленности. Продолжает подобную риторику и в Лондоне. В опубликованной недавно внешнеполитической и военной стратегии Соединенного Королевства РФ называется главной угрозой для безопасности страны. Из-за этого в дальнейшем Лондон намерен наращивать свое военное присутствие у российских рубежей.

Однако новая волна антироссийских мер не будет иметь успеха. В этом уверен Пол Антонопулос, политический аналитик из Греции. В своей колонке в издании Infobrics он рассказал о реальном состоянии флотилии Великобритании и ошибках в принятой королевством антироссийской стратегии. Подобные планы потерпят неудачу из-за плачевного состояния вооруженных сил в Британии.

Греческий политолог напоминает о грядущем сокращении порядка 10 тысяч военнослужащих королевства. Причем это первая столь масштабная реформа армии в государстве. Чтобы смягчить последствия переформатирования войск, Лондон делает ставку на помощь со стороны США и собственные кибервойска. Однако, как убежден Антонопулос, подобный расчет может обернуться для Великобритании полным фиаско.

Источник: politros.com



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