SARS-Cov-2 может попадать в организм со слюной?



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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine напомнили, что слюна зараженных коронавирусом содержит высокую концентрацию SARS-Cov-2, как и мазки из слизистой носа, используемые для ПЦР-тестирования. Чаще всего патоген попадает туда через слизь и мокроту с кашлем или насморком, однако остается открытым вопрос, откуда берется коронавирус в слюне пациентов без респираторных симптомов.

«Потенциальная способность вируса инфицировать несколько участников организма может объяснить широкий спектр симптомов, с которыми сталкиваются пациенты с COVID-19, включая такие признаки, как потеря вкуса, сухость во рту или образование сыпи в полости рта», — сообщили авторы.

Исследователи изучили ткани полости рта здоровых людей, чтобы определить участки, которые могут быть наиболее восприимчивы к коронавирусу. В некоторых клетках слюнных желез и тканях, выстилающих ротовую полость, ученые обнаружили РНК для двух ключевых белков, необходимых коронавирусу для проникновения в организм — рецептор АПФ2 и фермент TMPRSS2.

После этого эксперты проанализировали образцы тканей во рту у живых и умерших пациентов с COVID-19 и выяснили, что у скончавшихся больных РНК SARS-CoV-2 присутствовала в чуть более чем половине образцов слюнных желез. Более того, в тканях слюнной железы двоих пациентов ученые обнаружили специфические последовательности вирусной РНК, указывающие на то, что клетки активно создают новые копии вируса. Позже исследователи определили, что инфицированная ткань, скорее всего, была источником вируса в слюне.

На следующем этапе исследования ученые взяли образцы слюны у восьми бессимптомных носителей коронавируса и объединили их с искусственно выращенными здоровыми клетками. В результате слюна двоих пациентов заразила здоровые клетки. Ученые сделали вывод, что люди с бессимптомным коронавирусом могут в том числе заражать других через слюну.

Наконец, чтобы изучить связь между такими симптомами, как сухость во рту и потерю вкуса, исследователи собрали слюну у добровольцев с легким и бессимптомным COVID-19. У тех участников, которые сообщали о подобных симптомах, вирус был обнаружен в слюне. Исследователи заключили, что зараженные клетки полости рта могут играть более значительную роль в распространении инфекции в организме, чем считалось ранее.

«Проглоченная инфицированная слюна потенциально способна распространять SARS-CoV-2 в глотке, легких и даже в кишечнике», — считают авторы исследования.