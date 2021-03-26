 

В Новосибирске ввели режим ЧС

26.03.2021, 18:30, Разное
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из-за неубранного снега и угрозы подтопления.

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления в связи с активным таянием снега. Об этом сообщает мэрия города.

Режим ЧС облегчит доступ к ресурсам и позволит «оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги», уточняет мэр города Анатолий Локоть.

Всего в Новосибирске определили около 200 мест, где есть вероятность подтопления. Из-за большого количества неубранного снега коммунальные службы города вынуждены были работать круглосуточно в восьми районах города.

В Дзержинском районе к уборке улиц при содействии местного ФСИН привлекали осужденных к принудительным работам, сообщает мэрия города.

В интернете также стало популярным видео, в котором курьер службы доставки забирается на снежную гору. Как пишут горожане в комментариях к видео, гражданин вероятно срезал маршрут, чтобы не идти по сугробам и «лужам по пояс».

Как писали «НГС Новости», 24 марта мэр Новосибирска сообщал, что не видел смысла во введении режима ЧС во всем городе. По его словам, в городе «есть территории, где ситуация довольно благополучная».

Источник: Новая газета



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