USA TODAY о первой пресс-конференции Байдена – пообещал призвать Китай к ответу и заявил о планах на новый президентский срок

В ходе своей первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден затронул целый ряд вопросов, пишет USA Today. Американский лидер прокомментировал ситуацию на американской границе, заявив, что текущий приток мигрантов является цикличным. Также Байден говорил об отношениях с КНР, заявив, что нужно привлечь Пекин к ответу и подтолкнуть его к соблюдению правил. Кроме того, Байден объявил, что планирует снова баллотироваться в 2024 году.



Reuters

Джо Байден провёл свою первую пресс-конференцию с момента вступления в должность президента США, пишет USA Today. Издание отмечает, что Байден выступил перед СМИ позднее, чем его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама, чем добавил интриги этому мероприятию. В итоге пресс-конференция продлилась чуть более часа.

В начале конференции Байден говорил о пандемии коронавируса. Президент США установил новую цель: согласно плану, за первые 100 дней его правления число вакцинированных от коронавируса должно составить 200 миллионов человек. Отмечается, что изначальная цель была в два раза меньше, однако отметка в 100 миллионов вакцинированных была пройдена ещё на прошлой неделе.

Как отмечает издание, Байдену задали лишь один вопрос касательно контроля за оборотом оружия. Президент отметил, что в данной теме возможны законодательные изменения, однако быстро перешёл на обсуждение проблем миграции, чем подчеркнул законодательные приоритеты Белого дома.

Касательно миграции, Байден защитил свою миграционную политику, заявив, что никогда бы не заявил брошенному на границе ребёнку, что «ему просто дадут умереть с голоду и оставят на той стороне». Он отметил, что ни один предыдущий президент США, кроме Дональда Трампа, не проводил подобной политики. При этом Байден также подчеркнул, что массового наплыва мигрантов на американской границе не происходит. По словам президента, нынешний приток мигрантов на границе является цикличным и не связан с фактом его прихода к власти.

Что касается внешней политики, то Джо Байден подверг критике китайского лидера Си Цзиньпина и говорил о том, что необходимо «призвать Китай к ответу и сподвигнуть играть по правилам». Говоря о Си Цзиньпине, Байден отметил, что «он из таких, как Путин, которые считают, что автократия является прогрессивным явлением». Американский президент также заверил, что США останутся мировым экономическим лидером, несмотря на попытки Китая занять это место. «В мою смену такого не произойдёт, поскольку США продолжат расти», — приводит USA Today слова Байдена.

Также Байден признал, что его администрация испытывает трудности с соблюдением срока вывода американских войск из Афганистана, намеченного на 1 мая 2021 года. По словам президента, вывести войска в срок будет непросто по «тактическим причинам». При этом Байден заверил, что военные США точно покинут страну, и заявил, что не представляет себе сценарий, при котором американский контингент будет оставаться в Афганистане и в 2022 году. Кроме того, Байден прокомментировал недавние испытания баллистических ракет, состоявшиеся в КНДР, пообещав ответные меры, в случае если Пхеньян продолжит нагнетать обстановку. Байден подчеркнул, что в вопросе с Северной Кореей США будут делать ставку на дипломатию, а не на военную силу.

Кроме того, Байден, пробывший на посту президента лишь чуть более двух месяцев, уже заявил, что планирует снова баллотироваться в 2024 году. Он также выразил надежду, что его вице-президентом останется Камала Харрис.