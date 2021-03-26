Euronews – вино из космоса понравилось дегустаторам больше, чем земное

Бутылки вина, которые провели больше года на борту МКС, после их возвращения на Землю были представлены на суд дегустаторов. И по словам экспертов, вкус вина после пребывания в космосе только улучшился. В то время как побеги виноградной лозы, которые тоже провели несколько месяцев в невесомости, стали даже быстрее расти. Учёные продолжают анализировать результаты этого космического эксперимента и уже готовят следующий, передаёт Euronews.

Эта космическая одиссея началась больше года тому назад: на борту грузового корабля SpaceX на Международную космическую станцию были доставлены 12 бутылок бордоского вина Petrus и 320 побегов виноградной лозы. Вино оставалось на борту МКС 14 месяцев, растения — 10 месяцев.

По возвращении на Землю вино подверглось взыскателному анализу и дегустации в Институте виноградарства и виноделия в Бордо. Экспертам было предложено сравнить космического путешественника с его земным собратом.

ДЖЕЙН ЭНСОН, эксперт по винам: Оба абсолютно великолепны! Но если говорить о том, которое оставалось на Земле, — то его букет, как по мне, ещё не полностью раскрылся. Это вино более танинное, ещё молодое. А у того, что побывало в космосе, танины смягчились, проявилось больше цветочных ноток.

Для виноградных лоз Мерло и Каберне Совиньон ставки были выше: планировалось выяснить, изменило ли отсутствие силы тяжести их характеристики, стали ли они более выносливыми после такого испытания? Первый осмотр показал: все растения выжили, вернулись неповреждёнными, а их рост даже ускорился.

СТЕФАНИ КЛЮЗЕ, виноградарь-исследователь: Теперь мы хотим проследить, как эти растения будут бороться с такими болезнями, как виноградная плесень, которая создаёт множество проблем. Мы, безусловно, также проведём тесты на их устойчивость нашествию филлоксеры виноградной — мелких насекомых, которые тоже представляют для нас серьёзную проблему. А ещё мы, конечно, посмотрим, насколько изменилась влагоёмкость этих растений, их способность удерживать влагу. Возможно, это поможет нам создать сорта, более устойчивые к засухе.

Автор космического эксперимента, европейский стартап Space Cargo Unlimited, не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая космическая миссия уже запланирована — испытать брожение винограда в невесомости.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.