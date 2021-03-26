Insider – пандемия усугубила риск американских миллениалов стать «потерянным поколением»

Пандемия коронавируса усугубила и без того непростое положение миллениалов в США. Они тяжелее других возрастных групп пострадали от роста безработицы за последние 20 лет, пишет Insider. Согласно докладу Федерального резервного банка Сент-Луиса, несмотря на периоды сильного экономического роста с 2000-го по 2020 год доля занятых в возрастной группе до 60 лет, и в первую очередь миллениалов, сократилась.



Reuters

Миллениалы тяжелее представителей остальных возрастных групп американских граждан пострадали от сокращения уровня занятости за последние два десятилетия, пишет Insider со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Пандемия коронавируса привела к росту безработицы среди всех возрастных групп американских граждан. Так, уровень безработицы достиг пика в 14,7% в апреле 2020 года, но с тех пор сократился до 6,2% по мере восстановления экономики. Тем не менее исследование, проведённое федеральным резервным банком Сент-Луиса, указывает на то, что соотношение занятости к численности населения среди миллениалов было ниже, чем в других возрастных группах, и до пандемии.

Так, по словам ведущего экономиста банка Уильяма Эммонса, несмотря на периоды сильного экономического роста и снижения уровня безработицы, с 2000-го по 2020 год рост населения не привёл к увеличению занятости, потому что доля занятых в возрастной группе до 60 лет сократилась.

При этом основную тяжесть снижения доли занятых в этой возрастной группе взяли на себя миллениалы, отмечает Insider. В частности, соотношение между числом занятых и численностью населения в возрасте от 16 до 24 лет среди мужчин снизилось с 2000 года на 15,5 процентных пункта, а среди женщин — на 12,1 процентных пункта. Соотношение также упало в группе от 25 до 34 лет: на 10,5 процентных пункта среди мужчин и на 3,6 процентных пункта среди женщин.

Напротив, наибольшее увеличение соотношения занятости к численности населения наблюдалось среди американцев в возрасте 65 лет и старше. Согласно исследованию, за последние 20 лет это соотношение увеличилось на 5,2 процентных пункта у мужчин и на 5,3 процентных пункта у женщин.

По словам исследователей, это указывает на усугубление раскола в благосостоянии между поколениями. По мнению Эммонса, чем выше срок, проведённый без работы, тем выше риск не найти её в будущем или выйти на низкооплачиваемую должность. При этом беспокоиться этого следует прежде всего молодым людям, так как у них меньше опыта, который учитывается при приёме на работу. Таким образом, миллениалы рискуют накопить меньше средств, чем предыдущие поколения, в том числе из-за роста стоимости жилья и периодических рецессий.

Как напоминает Insider, согласно докладу Федерального резервного банка Сент-Луиса от 2018 года, у старших миллениалов, родившихся в 80-е годы, выше риск стать «потерянным поколением», так как они медленнее всего восстанавливалась после кризиса 2008 года. И по мере восстановления рынков с 2010-го по 2016 год они продолжали сдавать позиции, в то время как благосостояние других поколений росло.