 

“Карл XVII Густав”. Ибрагимович подписал свое фото именем нового короля Швеции, он установил рекорд в сборной

26.03.2021, 18:22, Новости дня
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Форвард итальянского клуба “Милан” Златан Ибрагимович стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за сборную Швеции. 25 марта Ибрагимович вышел в стартовом составе “тре крунур” в матче против Грузии на “Friends Arena”, ему было 39 лет и 173 дня, отмечает портал по футбольной статистике Gracenote.

Ибрагимович превзошел достижение вратаря Томаса Равелли, в 1997 году он сыграл за Швецию в 38 лет и 59 дней.

* – @Ibra_official (39y-173d) surpasses Thomas Ravelli (38y-59d) as oldest player to represent Sweden. #SWEGEO #WorldCupQualifiers

— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 25, 2021

В поединке отбора на чемпионат мира 2022 против Грузии Ибрагимович отдал голевой пас на Виктора Классона, а Швеция победила 1:0.

“Казалось, что это мой первый матч за сборную. Много адреналина. Думаю, я мог бы сделать намного больше, но мы выиграли, и это самое главное”, – сказал Ибрагимович Sverige Radio.

26 марта Ибрагимович написал пост в Twitter – фото, где он обнимает автора единственного гола в ворота Грузии Классона и подпись: “Карл XVII Густав”.

Carl XVII Guztaf pic.twitter.com/NlHz5fM1Qe

— Zlatan Ibrahimovi * (@Ibra_official) March 25, 2021

Матч против Грузии стал для Ибрагимовича первым с лета 2016 года в составе Швеции. По данным transfermarkt, за сборную он забил 62 гола в 117 поединках.

Действующим королем Швеции является Карл XVI Густав.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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