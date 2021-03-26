Немецкие СМИ сообщили об атаке на Бундестаг хакеров, связанных с Россией

Компьютеры по меньшей мере семи депутатов Бундестага подверглись кибератаке. Об этом 26 марта сообщает Spiegel.

Хакеры рассылали на электронные адреса политиков фишинговые письма.

По информации издания, за атакой стоит группировка Ghostwriter. Немецкие спецслужбы подозревают, что она связана с Главным управлением Генштаба России.

Большинство депутатов, которые подверглись атаке, состоят в коалиции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.

Spiegel пишет, что атака затронула 31 депутата регионального парламента. Удалось ли хакерам завладеть информацией, не уточняется. По данным издания, атакам подверглись компьютеры политических активистов в Гамбурге и Бремене, от действий хакеров пострадали несколько десятков человек.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря 2020 года. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

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