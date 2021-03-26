 

Немецкие СМИ сообщили об атаке на Бундестаг хакеров, связанных с Россией

26.03.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компьютеры по меньшей мере семи депутатов Бундестага подверглись кибератаке. Об этом 26 марта сообщает Spiegel.

Хакеры рассылали на электронные адреса политиков фишинговые письма.

По информации издания, за атакой стоит группировка Ghostwriter. Немецкие спецслужбы подозревают, что она связана с Главным управлением Генштаба России.

Большинство депутатов, которые подверглись атаке, состоят в коалиции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.

Spiegel пишет, что атака затронула 31 депутата регионального парламента. Удалось ли хакерам завладеть информацией, не уточняется. По данным издания, атакам подверглись компьютеры политических активистов в Гамбурге и Бремене, от действий хакеров пострадали несколько десятков человек.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря 2020 года. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / “Квартал 95” продал франшизу “Лиги смеха” российскому каналу. В студии прокомментировали продажу

14.08 / Путин назначил нового посла РФ в Ливане

18.12 / Государство должно помогать предприятиям с экомодернизацией, а не выкручивать им руки – нардеп

31.08 / Помощник Лукашенко считает, что против президента радикально настроены до 30% белорусов

19.09 / В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

13.03 / Insider – «арктические амбиции» — капитан единственного ледокола США пожаловался, что корабль разваливается на части

21.11 / На вершине Эвереста стало больше кислорода

26.06 / Житель Татарстана избежал наказания по обвинению в изнасиловании годовалой дочери

10.11 / Эпидемия COVID-19. Более чем на 70% больницы заполнены в 10 регионах Украины. Сутками ранее их было восемь

21.08 / Захарова оценила призыв Макрона не допустить в Белоруссии украинского сценария

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска