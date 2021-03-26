Из-за гибели украинских военных в районе Шумов украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное совещания

Штаб операции Объединенных сил подтвердил в Facebook информацию об атаке со стороны незаконных вооруженных формирований России на украинские позиции в районе поселка Шумы Донецкой области.

Оккупанты открыли огонь по украинских военным из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, отметили в штабе. Применение этого оружия запрещено Минскими договоренностями, добавили там.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1086295888529693

В результате атаки оккупантов четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения, сообщили в штабе и в пресс-службе украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Раненных госпитализировали. Украинские военные открыли ответный огонь.

Украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание, конкретные решения и официальная позиция будут озвучены ориентировочно через два часа, отметили в делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/235946454982439

О том, что в районе поселка Шумы оккупанты обстреляли украинских военных, сообщили первыми журналисты – главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов и корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. По информации Бутусова, есть высокая вероятность, что в районе Шумов может “последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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