Четырем участникам акции под Офисом президента вручили админпротоколы – за файеры и нецензурную брань

Правоохранители составили административные протоколы на четырех участников акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента в Киеве 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале “Самозахист”, связанном с организаторами акции.

В отношении Игоря Поташенкова и Олега Кобезского составили протокол по ч.6 ст. 195 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств).

Фото вручения протоколов опубликовал организатор акции, глава ОО “Гонор” Сергей Филимонов. “Маляру и Лысому дают админки за файеры”, – написал он. Филимонов также отметил, что ему самому за использование файера инкриминируют хулиганство с использованием предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений – это не административная, а уголовная статья.

https://www.facebook.com/serhii.filimonov.98/posts/459530141922857

https://www.facebook.com/serhii.filimonov.98/posts/459544301921441

В отношении Артура Ефименко составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП за нецензурную брань в общественных местах.

Позднее админпротокол по статье “мелкое хулиганство” получил также активист Вадим Адамов. “Он есть на видео, которое распространяет МВД. Следователи пришли домой к его родителям”, – сообщили в канале “Самозахист”.

Активистам грозит штраф или административный арест до 15 суток.

20 марта у Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Филимонов заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

По итогам акции полиция вручила подозрения в хулиганстве и/или умышленном уничтожении или повреждении имущества шести людям. Двоих, ветерана Владислава Стафийчука (Влада Сорда) и Евгения Строканя, суд отправил под круглосуточный домашний арест. Сергею Филимонову, Давиду Гаджимурадову, Алексею Билковскому и Роману Ратушному еще не определили меру пресечения.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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