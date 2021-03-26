В Ивано-Франковске начнут ослаблять карантин. Но город еще неделю будет в “красной” зоне

В Ивано-Франковске решили с 29 марта начать ослабление карантина из-за спада заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 марта в видеообращении сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние дни в городе фиксировали меньше случаев инфицирования COVID-19, летальных случаев не было.

“Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы школ (1–4 классы)”, – заявил Марцинкив.

Он добавил, что это решение еще будут обсуждать с родителями о том, хотят ли они, чтобы учебные заведения открывались.

Марцинкив добавил, что несмотря на это, город еще как минимум неделю будет в “красной” зоне.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/197839961763808/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце февраля в Ивано-Франковской области, которая находится в “красной” зоне, установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку коронавируса в регионе в Офисе президента объясняли, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

9 марта Марцинкив назвал ситуацию с коронавирусом в регионе “критической”. С 11 марта в Ивано-Франковске остановили движение троллейбусов, автобусы перевели в режим спецперевозок.

20 марта Марцинкив заявил, что в городе начала стабилизироваться ситуация с распространением COVID-19.

По информации Министерствa здравоохранения Украины 26 марта, в “красной” зоне находится Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

По данным РНБО, на 26 марта в Ивано-Франковской области с начала эпидемии выявили около 77,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло – 1644. За последние сутки в Ивано-Франковской области подтверждено 402 случая заболевания COVID-19, при этом 748 пациентов выздоровели, а умерли – 22.

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