Путин поддержал идею о развитии ипподромов в России

Президент РФ Владимир Путин назвал идею развития ипподромов в РФ делом интересным и важным, и обещал ее поддержать.

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» коммерческий директор Краснодарского края, финалист первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Юлия Олейник попросила президента обратить внимание на развитие ипподромов в стране.

«Моя мечта – вернуть скачкам былую популярность, восстановить утраченные традиции и тем самым повысить привлекательность РФ для туристов со всего мира. Именно с этой идеей комплексного развития отрасли, развития Краснодарского ипподрома и всех ипподромов России, я пришла на конкурс «Мастера гостеприимства». И зная вашу любовь и трепетное отношение к лошадям, я хочу попросить вас: от себя лично, и от всех, кто причастен к лошадям, чтобы вы обратили на нас внимание, чтобы все ипподромы РФ могли развиваться, чтобы конная отрасль работала как единая система, где будут учтены интересы и государства, и людей», – попросила Олейник Путина, говорится в сообщении на сайте АНО «Россия – страна возможностей».

«Мы с Сергеем Семеновичем (прим. – Собяниным, мэром Москвы) поговорим, чтобы конкуренция была с кубанскими скакунами. Это действительно все очень важно и интересно, красиво. Будем поддерживать. Сейчас в принципе это достаточно широко известно: дети с определенными проблемами со здоровьем, когда общаются с животными, с лошадьми в данном случае – это со всех сторон благотворно на них сказывается. Дело интересное, важное. И действительно я тоже люблю лошадей», – сообщил глава государства.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент РФ Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента РФ был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ в мае 2018 года. Еe задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» начала работу образовательная площадка в Солнечногорске – Мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по программам прошли более 27 тысяч человек.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».