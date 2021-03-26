Путин призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью

В информационном пространстве существует множество разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран, сообщил президент Владимир Путин.

«Цифровую среду используют международные террористы и организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что РФ одной из первых призвала мировое сообщество объединить усилия и провести совместную работу в этой новой области.

Также президент отметил, что важно согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридически обязывающий характер.

В начале марта Путин заявлял, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.