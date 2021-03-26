 

Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе

26.03.2021, 18:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, которая оценена как спокойная, информирует пресс-служба Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», – говорится в сообщении на сайте Кремля.  Сообщается, что также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией.



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