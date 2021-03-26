 

Гинцбург рассказал о формировании иммунитета после прививки у пожилых

26.03.2021, 18:16, Разное
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Иммунитет формируется в течение трех недель после введения второго компонента вакцины, рассказал ученый. По его словам, у молодых антитела вырабатываются быстрее, чем у представителей старшей возрастной группы.

Есть редкие случаи заболевания COVID-19 после вакцинации только первым компонентом, сказал Гинцбург. “И единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета”, – уточнил ученый.

Директор Центра имени Гамалеи призвал граждан соблюдать меры предосторожности в период между введением первого и второго компонента вакцины, а также спустя три недели после второй прививки.

Он напомнил, что эффективность вакцины от коронавируса “Спутник V” составляет почти 92%. “И это особенно важно для лиц старше 60 лет – у них риск тяжелого течения заболевания и осложнений, как мы видим на практике, особенно высок”, – предупредил Гинцбург.

Напомним, что в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. Первым стал препарат “Спутник V”, разработанный в Центре имени Гамалеи. К концу марта российскую разработку одобрили в 56 странах.



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