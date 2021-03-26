 

Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину

26.03.2021, 18:16, Разное
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Супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Юлия Навальная опубликовала новую запись в своём инстаграм-аккаунте. В ней 44-летняя женщина заявила, что её осуждённый муж должен быть немедленно освобождён из колонии. Соответствующее требование она направила президенту России Владимиру Путину.

Навальная отметила, что ещё в СИЗО “Матросская тишина” у оппозиционера начались боли в спине, но он привык не жаловаться на здоровье до последнего. После того, как мужчина был в колонию, ему стало хуже. Жена политика беспокоится, что Алексею может потребоваться серьёзное лечение и выразила сомнение, что за решёткой ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Юлия считает, что у её супруга должна быть возможность лечиться у врачей, которым доверяет его семья.

Юлия Навальная отметила, что ей известно о внимании главы государства к её просьбам. И она не ошиблась: на следующий день после публикации обращения ей ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт телеканал “Царьград”.

Дипломат заявил, что несмотря на большой ажиотаж вокруг ситуации в СМИ, в Кремле не намерены реагировать на обращение “первой леди российской оппозиции”. Песков пояснил, что Алексей Навальный является заключённым, поэтому требование его супруги должно быть перенаправлено в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).



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