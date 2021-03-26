 

Юлия Тимошенко назвала причину бедственного положения украинцев

26.03.2021, 18:00, Разное
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Юлия Тимошенко в очередной раз выступила с критикой действий политической элиты в Украине. Лидер партии «Батькивщина» назвала главные причины бедственного положения населения страны.
После так называемого «Евромайдана» в Украине жизнь не только не улучшилась, но и стала существенно хуже. В государстве который год отмечается все большая динамика инфляции и падения курса национальной валюты. Вместе с этим простым украинцам приходится увеличивать расходы на отопление, воду, электроэнергию и другие бытовые потребности. Оппозиционные к действующей власти политические силы в который раз пытаются призвать президента и Кабмин принять срочные меры для повышения уровня жизни рядовых граждан.

С осуждением курса, избранного Владимиром Зеленским и его партией «Слуга народа», выступила Юлия Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» призвала не игнорировать потребности народа. Как отметила бывший кандидат на пост президента, в бедственном положении украинцы из-за целого ряда факторов. Главным из них Тимошенко считает повышенные в разы тарифы на оплату услуг жилищно-коммунальной сферы.

При том, что уже сейчас многие граждане страны оказались неспособными оплатить огромные долги за ЖКХ, власти без малейшего стеснения объявляют о дальнейшем повышении стоимости газа и электричества. Тимошенко рекомендует украинцам делать выводы из нынешней ситуации, отметив, что таких цен в данном секторе не устанавливало ни одно предыдущее правительство. Напомним, с начала года на Украине подорожал газ, а льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии был отменен. Как пишет «Политэксперт», протесты против подорожания жилищно-коммунальных услуг, прошедшие в регионах, ни к чему не привели.

Источник: politexpert.net



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