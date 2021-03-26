Сергей Рост вспомнил о роли Владимира Турчинского в своем скоротечном браке

Российский режиссер и актер Сергей Рост, рассказал, какую роль в его жизни сыграл покойный спортсмен Владимир Турчинский. Оказалось, что без его напутствия артист мог бы до сих пор оставаться холостяком и не жениться.

Сейчас Сергею Росту 56 лет, но он сожалеет, что не попытался создать семью в более молодом возрасте. На пике известности, когда в эфир выходило популярное юмористическое шоу «Осторожно, модерн!», в котором он снялся вместе с Дмитрием Нагиевым, актер не задумывался о семейных ценностях, полагая, что этот период жизни будет длиться постоянно.

Кроме того, Сергей Рост стал очевидцем развода своих родителей, что тоже наложило отпечаток и сформировало его отношение к женитьбе. Однако его близкий друг Владимир Турчинский торопил со свадьбой, он говорил ему, что пора заводить детей и семью. Тогда в 43 года актер женился на Ольге, однако брак быстро распался.

В шоу «Судьба человека» Сергей Рост признался, что его супруга была не готова к семейной жизни. Она его часто ревновала, поскольку актер находился в окружении женщин. Артист не выдержал такого давления, и они развелись. Сегодня Сергей Рост занимается воспитанием дочери, каждый день он водит ее в школу, а с бывшей супругой ему до сих пор некомфортно находиться рядом.

Источник: smotrim.ru