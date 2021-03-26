 

Юные поклонницы «забросали» интимными фотографиями экс-солиста MBAND Анатолия Цоя

26.03.2021, 18:00, Разное
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Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой вспомнил, как юные поклонницы забрасывали его интимными фотографиями. Певец рассказал, каким он видит отношения со своей будущей избранницей и на что не готов даже за деньги.
Популярная некогда группа MBAND в прошлом году распалась, теперь ее участники выстраивают собственный путь в отечественном шоу-бизнесе. Так, Анатолий Цой, один из солистов коллектива, успешно выступил в шоу «Маска», а сейчас работает над собственной программой. В беседе с журналистами он открыл некоторые неизвестные страницы своей биографии.

Как оказалось, во время работы в бойз-бенде исполнитель постоянно получал от поклонниц множество писем и сообщений. Однако, кроме признаний в любви, подобные послания содержали и более интересные моменты. Певец рассказал, как некоторые девушки буквально забрасывали его электронную почту своими фотографиями. Пикантность ситуации состояла в том, что на них фанатки представали в обнаженном виде.

Подобные интимные снимки, по признанию Анатолия Цоя, раздражали участников группы. Спам фото в стиле ню он и сейчас вспоминает с ужасом, ведь многие девушки были несовершеннолетними. Артист заверяет, что его взгляды на столь щепетильную тему являются традиционными, а подобное поведение поклонниц Цой называет распущенным и недопустимым.

По мнению звезды, первый шаг в отношениях должен делать парень, причем любой роман должен начинаться именно с ухаживаний, а не интима при первой же встрече. Причем такой точки зрения он придерживался и во время работы с MBAND. Так, во время одного из корпоративов парни отказались продолжить концерт на всю ночь, несмотря на то, что им предлагали огромный гонорар. Как пишет «Слово и дело», Цой и его коллеги придерживаются строгих принципов и не готовы поступиться ими ни за какие деньги.

Источник: slovodel.com



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