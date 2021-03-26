Федор Бондарчук и Чулпан Хаматова сыграют супругов в новом фильме: первые фото со съемочной площадки

На этой неделе в Москве начались съемки фильма “Подвиг” с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком в главных ролях. Режиссер фильма – Алексей Смирнов, для него фильм станет полнометражным дебютом, а сценарист – Анастасия Пальчикова, в фильмографии которой работа над сценарями таких картин как “Большой” Валерия Тодоровского и “Маша”. Помимо Чулпан Хаматовой и Федора Бондарчука в кадре появятся Николай Фоменко, Александр Молочников, Таисия Шипилова, Полина Гухман, Севастьян Бугаев и другие.

“Подвиг” – это история одной семьи, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Сохранить любовь, уважение и доверие может стать невыполнимой задачей или настоящим подвигом. “Просыпаться рядом годами, несмотря ни на что – вот это Подвиг”, – говорит о сути фильма его режиссер.

Александр Молочников

“Подвиг” — это злободневное рассуждение о том, как за одну минуту могут поменяться наши представления об окружающем мире, как мало мы знаем самих себя и тех, кто находится с нами рядом. Играть человека, оказавшегося на пороге подобного не всегда приятного открытия, безумно интересно,

– рассказал главный актер и продюсер фильма Федор Бондарчук.

Это история на глазах меняющейся роли женщины в отдельно взятой семье. Мы видим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. И за этим крайне интересно наблюдать. Прежде всего потому, что в этой частной истории отражается глобальная важнейшая тенденция последних десятилетий – изменение роли женщины в обществе в целом,

– выразила свое мнение Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова